Jovem morre após capotar o carro em ribanceira

Déborah Talma Silva Moraes, 24 anos, morreu na madrugada deste sabádo (14), vítima de um grave acidente, em Nova Andradina. O veículo ocupado por ela caiu em uma ribanceira existente à margem da via.

Conforme o site Nova News, a mulher trafegava pelo local quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção do carro. O automóvel invadiu a contramão, bateu na guia, capotou e caiu na ribanceira, ficando totalmente destruído. Devido à violência do acidente, o corpo de Déborah foi lançada para fora do carro. A jovem estava sozinha no veículo.

Uma equipe Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já estava morta.

O morador relatou ao jornal local que ouviu um forte estrondo e correu para ver o que havia acontecido. Ele disse que viu o corpo da jovem no chão e tentou verificar se havia mais alguma vítima no carro ou nas proximidades. Destroços do carro conduzido por Déborah ficaram espalhados pelo local.

As causas do acidente estão sendo investigadas.