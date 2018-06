Jovem morre após carro capotar na MS-475

Leandro Victório, 25 anos, morreu na noite de terça-feira (12), após o carro em que ele e outras quatro pessoas estavam, capotar na MS-475, em Novo Horizonte do Sul.

De acordo com informações do site Ivinotícias, o veículo que era conduzido por um homem identificado apenas como Eduardo, capotou após o motorista perder o controle em uma curva.

As cinco vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas para uma unidade de saúde de Novo Horizonte do Sul. Leandro morreu após dar entrada no hospital. As outras quatro vítimas seguem internadas e ainda não há informações sobre o estado de saúde dos delas.