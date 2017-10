Jovem morre após colisão com carreta na BR-163

Gustavo Fernandes Cabral, 19 anos, morreu após sofrer acidente com uma carreta na manhã de domingo (1º), na BR-163, próximo à Caarapó.

O jovem trabalhava de segurança em Dourados e estava voltando para a casa, dirigindo sua caminhonete, quando provavelmente invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta e morreu na hora

Com a força da batida a carreta Volvo modelo SH 460, com placas de Antagorda, Rio Grande do Sul, dirigida por Nilvo Antonio Tremea, 57 anos, saiu da pista e tombou, enquanto a caminhonete ficou totalmente destruída.

O motorista da carreta sofreu vários ferimentos pelo corpo e foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Matheus, em Caarapó, em estado de saúde que exige cuidados.