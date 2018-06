Jovem morre após levar choque de celular que estava carregando

Lucas Jean Marsola, 22 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (15), após receber uma descarga elétrica enquanto usava o celular plugado na tomada elétrica, em Taubaté.

De acordo com informações do site Uol, o jovem sofreu a descarga no fim da tarde de quinta-feira (14), foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro municipal onde teve nove paradas cardíacas e morreu nesta madrugada.

O rapaz usava fone de ouvido e jogava enquanto o aparelho carregava. Após receber o choque, ele desmaiou. O capitão do Corpo de Bombeiros, Glaucio Cafalchio alerta que, mesmo produzidos com sistemas de segurança, aparelhos conectados a fontes de energia oferecem risco de descarga elétrica. “Se for necessário o uso do celular durante a recarga da bateria, é importante que se faça o uso de baterias portáteis”, explica.