Milton Ferreira Luz, 19 anos, morreu nesta segunda-feira (2), após ser atropelado por um ônibus na BR-262. O veículo saiu de Campo Grande com destinado a Corumbá, quando o acidente aconteceu.



De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista – que não teve a identidade revelada –, informou aos policiais que a vítima estava deitada na pista, próximo a uma bicicleta quando acabou passando por cima do corpo do jovem.

Conforme a ocorrência, o condutor do ônibus viu um vulto preto na pista e tentou desviar, contudo, não conseguiu forçar o desvio, pois, poderia colocar em risco a vida dos passageiros.



Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e da Perícia Criminal estiveram no local do acidente. O caso foi registrado na Primeira Delegacia do município de Aquidauana, como homicídio culposo na direção de veículo automotor.