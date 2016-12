Jovem morre após ser baleado em em festa

Um jovem de 18 anos foi baleado em uma festa após se envolver em briga por volta das 3h deste sábado (24). Devido a gravidade dos ferimentos ele voi levado para a Santa Casa da Capital, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a ocorrência, o rapaz, identificado como Gabriel, discutiu em uma festa com um jovem identificado como Matheus, de 19 anos após as namoradas dos dois brigarem.

Após a confusão, os seguranças do local colocaram os envolvidos para fora do estabelecimento. Uma testemunha afirmou que um amigo de Matheus teria chegado neste momento e efetuado os tiros, que acertaram o tórax e a cabeça do jovem de 18 anos.

Posteriormente aos disparos, Matheus e o amigo fugiram à pé e populares encaminharam a vítima até o Pronto Socorro.