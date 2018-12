Rodrigo Reis, 21 anos, morreu na segunda-feira (3), após sofrer infarto enquanto jogava futebol na quadra da Escola Estadual Thomaz Barbosa Rangel, em Rio Verde de Mato Grosso.

De acordo com informações do site News de Rio Verde, o jovem jogava bola na quadra quando passou mal no início da noite. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu após dar entrada no Hospital Municipal.

O jovem era servidor da Secretaria de Saúde do município. Em nota divulgada no Facebook, a secretaria lamentou a morte. “Rodrigo certamente marcou as vidas daqueles que puderam conviver com ele. É uma notícia inesperada, mas a morte infelizmente surge a qualquer momento e por vezes leva as pessoas que nos são especiais”, diz a nota assinada pelo titular da pasta, José Odorico Almeida.