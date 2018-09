Com a violenta batida, o corpo da vítima foi arremessado para debaixo do ônibus envolvido no acidente

Na tarde de domingo (23), um jovem morreu em um acidente três veículos, na rodovia MS-376, entre as cidades de Vicentina e Fátima do Sul.

De acordo com informações do MS News, a colisão envolveu um ônibus, um carro de passeio e a motocicleta. O motorista do ônibus contou aos policiais que seguia sentido Fátima do Sul, quando o motociclista, Everton Marcos Gomes Silva, de 22 anos, invadiu a pista contrária e entrou na frente do veículo.

Ele relatou que ainda que tentou evitar a batida, mas sem sucesso. Por conta da colisão, um outro carro, com placas de Glória de Dourados, acabou batendo na traseira do coletivo.

Everton não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com a violenta batida o corpo foi arremessado para debaixo do ônibus. O Corpo de Bombeiros ainda foi acionado e esteve no local.

O ônibus levava funcionários para usina da região. No momento do sinistro transportava 3 trabalhadores. Os motoristas do carro e ônibus, assim como os passageiros, saíram ilesos.