Jovem morre em troca de tiros com a polícia

Na tarde desta quinta-feira (4) Afonso Henrique Macena (18), morreu em uma troca de tiros com policiais e após participar de um assalto a uma padaria em Três Lagoas. De acordo com a PM o jovem iniciou o tiroteio numa tentativa de escapar.

De acordo com o site JPNews o assalto ocorreu por volta de 15h. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, dois ladrões invadiram a padaria armados com um revólver e exigiram todo o dinheiro do caixa. Um terceiro envolvido, de 16 anos, ficou em um carro estacionado perto da padaria.

Os ladrões tentaram escapar de uma perseguição da Polícia Militar e o suspeito morreu ao se esconder na casa de sua família, no bairro São João, na mesma região da cidade. Os outros dois foram pegos.

Na casa de Afonso, segundo a PM, o suspeito iniciou os disparos ao sair na varanda e foi atingido. A informação inicial é de que ele morreu na hora, embora tenha sido levado por PMs ao pronto-socorro do Hospital Auxiliadora. Informações da PM são de que Afonso tinha mandado de prisão expedido pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

Foi à primeira morte do ano em ocorrência policial. As armas dos PMs e uma arma apreendida com o suspeito morto serão periciadas.