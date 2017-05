Jovem morre logo após ser atropelado por caminhão roubado

O jovem José Weliton Rocha da Silva de 18 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (25), após ser atropelado por um caminhão que tinha acabado de ser roubado, em Três Lagoas.

O autor do atropelamento tinha roubado o caminhão de uma empresa localizada no bairro Vila Maria por volta das 20h30 de quarta-feira (24), ele esperou o funcionário da empresa descer do caminhão para abrir o portão e então guardar o veículo no pátio, quando um abordou o funcionário, subiu no caminhão e fugiu.

Cerca de dez minutos depois, o autor que fugia em alta velocidade pela Avenida Colorado Garcia no bairro Santos Dumont, atropelou o jovem José, que estava pedalando em sua bicicleta.

Segundo testemunhas, o motorista do caminhão vinha fazendo zigue-zague e bateu em um veículo que estava parado aguardando o semáforo do cruzamento abrir. Após a colisão, o caminhão atropelou o ciclista que, na hora, sofreu traumatismo craniano grave.

O jovem chegou a ser socorrido pelo SAMU em foi encaminhado em estado grave para o hospital com urgência para procedimentos cirúrgicos.

José não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada desta quinta.

Após o atropelamento, o motorista tentou fugir com o caminhão, mas como o veículo atolou em uma estrada de terra das proximidades, o autor fugiu, a pé, pela vegetação.

A Polícia Militar realizou diligências, mas até o momento ninguém foi preso. O caso agora será investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.