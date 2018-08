De acordo com a necropsia feita na manhã de terça-feira (28), no Instituto Médico Legal (IML) de Coxim, o jovem José Aparecido Pereira dos Santos, 29 anos, mais conhecido como “Corão”, foi atingido por quatro facadas, sendo duas profundas.

Segundo informações do Edição MS, inicialmente, a polícia acreditava que ele tinha sido atingido apenas por uma facada no pescoço, porém, o exame apontou outras três nas costas. O exame apontou que duas facadas foram profundas, a do pescoço e uma das costas.

Essas facadas resultaram na hemorragia interna, que causou a morte da vítima.

O crime

“Corão” foi morto na noite de segunda-feira (27), na Praça das Américas, em Rio Verde de Mato Grosso, região norte de Mato Grosso do Sul.

As facadas foram desferidas por Armindo Dias Mariano, 28 anos, conhecido como “Totó”, que foi preso logo em seguida.

“Totó” disse que os dois bebiam e começaram a discutir. Foi quando "Corão" deu um tapa em sua cara. “Totó” ficou nervoso e teria revidado com as facadas. Preso em flagrante, ele vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar.