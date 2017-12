Jovem perde controle do carro, bate em coqueiro e morre

A polícia ainda irá apurar as causas do acidente.

Na madrugada dessa quarta-feira (27) um acidente resultou na morte de Ivan Andrade Leite (24), a fatalidade aconteceu entre Indápolis, distrito de Dourados e Lagoa Bonita, em Deodápolis, na MS-276, por volta das 2h.

A vítima conduzia a GM Montana quando, segundo a polícia, perdeu o controle de direção e acabou colidindo contra um coqueiro às margens da pista.

De acordo com o site Dourados News o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a retirar a vítima das ferragens. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também auxiliou no resgate e na tentativa de manter o rapaz com vida, porém, ele não resistiu e morreu a caminho do hospital.

