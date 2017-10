Jovem portador de síndrome de down ganha festa surpresa da Guarda Municipal

Neste domingo (29) o Jovem Hudergon Guppi Vaz, que é portador de síndrome de down, completou 21 anos. E para sua surpresa ele ganhou um presente muito especial. Guardas Civis Municipais se uniram com a população e fizeram uma festa para o jovem.

Hudergon, que é admirador do trabalho da Guarda Minucipal, ganhou corte de cabelo em uma barbearia e pediu que o seu corte fosse semelhante ao dos Guardas. A festa foi completa com direito a bolo, salgadinhos, refrigerante, saquinhos surpresa, balas, brigadeiro, cupcakes, cachorro quente, decoração da Patrulha Canina, pintura Facial e muito mais.

A grande surpresa para o jovem foi quando três viaturas da Guarda Civil Municipal chegaram a sua casa com sirenes e giroflex ligados, Hudergon patrulhou o bairro com a Guarda Civil Municipal, e tirou muitas fotos nas viaturas e com as equipes, foi um momento de muita emoção para Hudergon e para todos que estavam no local.

A festa contou com o apoio da ONG Gotas de Amor que foi parceira da Guarda disponibilizando a decoração e a alimentação para a festa.

Histórico

Hundergon é um grande admirador da Guarda Civil Municipal (GCM), em 2014 quando a GCM tirava serviço cuidando o gerador de energia no bairro Cidade de Deus, Hundergon que morava no bairro ficava junto com os agentes, sempre dizendo que queria ser Guarda Municipal. Três anos depois a Guarda reencontrou o jovem bairro Bom Retiro e realizou o sonho de Hudergon de ter uma festa realizada pelos agentes que tanto admira.