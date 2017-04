Jovem preso transportando maconha em ônibus intermunicipal

Diego Arthur Cabral da Silva, de 24 anos, foi preso nesta quinta-feira (5), transportando 22 quilos de maconha, em duas mochilas, num ônibus municipal, em Dourados. Aos policiais, o jovem disse que receberia R$ 1,2 mil pelo transporte até Mundo Novo.

O flagrante ocorreu na madrugada de hoje, quando o coletivo passava pela avenida Marcelino Pires, e foi abordado pela equipe da Força Tática. Em vistoria, os policiais encontraram duas mochilas com o nome do jovem, conseguindo a sua localização entre os passageiros do ônibus.

Ao abrir as bolsas, os policiais encontraram 40 tabletes de maconha. Diante do flagrante, o jovem foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do município.