Jovem procura a polícia após ter fotos íntimas divulgadas pelo ex

O homem estaria divulgando as imagens por vingança após termino do relacionamento

Na última segunda-feira (20) uma jovem de 24 anos procurou a delegacia de polícia de Ivinhema após tomar conhecimento que seu ex-marido estaria divulgando suas fotos íntimas pelo aplicativo WhatsApp. As informações são do site Ivinotícias.

Segundo a jovem o homem, também de 24 anos, estaria divulgando as imagens por vingança após termino do relacionamento. Além de fotos, ainda de acordo com a jovem, o ex-companheiro também espalhou conversas íntimas do casal.

A vítima conta que em sua rede social Facebook o homem, que é pai de sua filha, tentou responsabilizar um amigo da família pelo delito. A jovem também registrou boletim de ocorrência de ameaça pois segundo ela o autor disse que ira matá-la.