Jovem que agrediu a namorada no réveillon terá que pagar R$ 10 mil de indenização

Giovanna Nantes Tresse de Oliveira, 21 anos, que foi agredida pelo ex-namorado, Matheus George Tannous, 22 anos, no réveillon de 2014, receberá uma indenização de R$ 10 mil por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal grave, praticado no âmbito das relações domésticas e familiares.

Além da indenização que o Matheus terá que pagar por agredir a x-namorada, a Justiça determinou a sentença de trê anos, três meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto.

Em depoimento, Giovanna diz não se lembrar com detalhes do que aconteceu no dia em razão dos traumas sofridos pela agressão e pelo consumo excessivo de álcool na ocasião. Ela recorda-se com clareza da discussão inicial com o agressor, motivada por ciúmes, já que este teria se recusado a fazer as pazes com o primo, com quem havia discutido em situação anterior.

Entenda o Caso

Em 2013, Giovanna e Matheus eram namorado e passaram a virada para o ano de 2014 juntos. Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2014, Matheus agrediu a namorada com um golpe conhecido como 'gravata'.

O acusado prosseguiu as agressões atingindo o rosto de Giovanna que teve perda de consciência no momento da agressão e posteriormente, teve perda parcial de memória.

A jovem deu entrada na Santa Casa de Campo Grande com quatro fraturas no rosto, duas no maxilar e duas abaixo do olho direito e precisou passar por cirurgia.

O ciúmes teria sido o motivo da agressão.