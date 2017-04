Jovem que bebeu e foi de táxi até o Paraná diz:

O jovem Lucas Cruz, de 21 anos, que viajou de táxi até Londrina na casa de sua avó, ainda tenta entender o fato. Logo após brigar com a namorada no final de um show na Capital, o jovem já embriagado foi para rodoviária de Campo Grande, na intenção de pegar um ônibus e ir pra casa de sua avó, que mora em Londrina/PR.

“Sempre quis viajar de táxi. E dessa vez encontrei coragem. Até olhei na rodoviária, mas só tinha ônibus para a noite do dia seguinte. Aí a coragem já teria passado. Perguntei para 20 taxistas, e um topou me levar” relatou o jovem ao Jornal Extra. O taxista que toparia com a condição de levar sua esposa junto. Lucas aceitou a condição e então seguiram até a casa do taxista para buscar a mulher e então seguirem viajem que custou 1,5 mil.

Lucas dormiu o trajeto inteiro, e acordou a 18 minutos de Londrina , a Mulher do taxista perguntava se ele não era o garoto desaparecido da foto que circulava nas redes sociais. Parentes e amigos compartilhavam em busca de informações sobre o paradeiro do jovem. O celular dele havia acabado a bateria por isso não conseguia receber as constantes ligações. Ao chegar na casa da avó, Lucas disse que ela ficou muito feliz e até chorou ao vê-lo.

Agora, Lucas aproveita para curtir os dias com a avó, e nem pensa em voltar de taxi, a brincadeira custou caro. “Da próxima vez eu venho de Uber, que ia dar uns R$ 80 reais” brincou o estudante, “Taxista foi doido de aceitar, né? Mas fez o que eu pedi (risos). Ele disse que eu fui um anjo na vida dele, estava cheio de contas atrasadas.” Relatou o jovem.

O pai de Lucas deve ir pra Londrina na terça-feira (4), “Não vou beber tão cedo. Tem que dar um tempo. Acho que bati o limite de loucura.” Finalizou.