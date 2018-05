Watson Félix Costa Júnior, 24, que capotou a GM S-10 com aproximadamente uma tonelada de maconha na noite da última sexta-feira (11), no município de Dourados – 230 km distantes de Campo Grande – informou que levaria as drogas para o Estado de Minas Gerais.

De acordo com Dourados News, um policial relatou que o criminoso teria pegado a droga em Capitan Bado, no Paraguai.

No sábado, o jovem seguia pela BR-163 e próximo ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), recebeu ordem de parada, porém, não respeitou e fugiu. Houve perseguição e o suspeito passou pelo distrito de Vila São Pedro em alta velocidade.

Conforme o site de notícias, pouco depois do local, Watson perdeu o controle de direção do utilitário e acabou capotando, esparramando centenas de tabletes de maconha pela rodovia.

O traficante teve ferimentos leves e foi levado até o Hospital da Vida. Após receber alta, encaminhado à delegacia de Polícia Federal.

As drogas estavam na carroceira, banco traseiro e ao lado do motorista e ainda não foi totalmente pesado.