Jovem que deu soco na boca de criança vai responder por três crimes

David Ferreira Alves, 24 anos, que acertou um soco na boca de sua enteada, uma menina de um ano e nove meses, vai responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria.

De acordo com o site Edição MS, no sábado (23), o autor acertou a boca da criança ao desferir um murro contra a mãe da criança, uma jovem de 24 anos, com quem ele mantinha uma relação estável há cinco meses.

O golpe pegou de raspão na jovem e acabou atingindo a menina, que estava no colo da mãe. Na delegacia, a mãe relatou que David é uma pessoa agressiva e disse que tentou deixar a relação por várias vezes, pois foram cinco meses de agressões, físicas e psicológicas.

O caso será encaminhado a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), que deve pedir medida protetiva à mulher que teve a identidade preservada. O agressor foi encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim, onde permanece preso.