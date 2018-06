Jovem que estava desaparecido é encontrado amarrado em matagal

Alexandre estava com uma mordaça na boca e lesões pelo corpo

Alexandre de Oliveira Silva, 24 anos, que desapareceu no domingo (17), após ir sozinho em um “monte” [região de mata onde religiosos costumam se reunir para orar] no bairro Parati, foi encontrado por volta das 11h00 desta segunda-feira (18).

De acordo com a prima da vítima, Andréia Costa, 42 anos, Silva foi encontrado com as mãos e pés amarrados e uma mordaça na boca, em uma mata próxima a uma fábrica de refrigerantes, na BR-262.

Um grupo de pessoas da igreja se reuniu para realizar as buscas, foram eles que o encontraram. “Alexandre estava bastante transtornado e com algumas lesões”, contou a prima.

Oliveira recebeu atendimento médico e foi para sua casa.