Jovem que matou irmão é assassinado com tiro na testa

Um jovem de 19 anos foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (30), com um tiro na testa, na avenida Flores da Cunha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O rapaz é suspeito de ter matado o irmão mais velho após uma briga com a mãe.

Segundo moradores, o corpo de Jamsonn Luiz Cordeiro foi encontrado caído na rua de chão por volta das 6h da manhã e acionaram a polícia. A perícia criminal informou que apenas um disparo foi feito na cabeça dele e que a morte aconteceu pela madrugada por conta da rigidez cadavérica.

Moradores ainda relataram que, em 2013, o jovem teria matado o irmão Gílson Eduardo Cordeiro, 16 anos, quando Jamsonn tinha apenas 15 anos. A vítima havia discutido e ameaçado a própria mãe, o mais novo não gostou da atitude e o seguiu pelo bairro, quando estavam próximos a um mercado disparou contra ele.

Jamsonn tem uma longa ficha criminal com passagens pela polícia por furto, tráfico de drogas e lesão corporal. Ainda na semana passada tinha sido baleado e liberado do hospital após cirurgia.

A polícia está investigando o caso e suspeita que o crime tenha sido motivado por acerto de contas.

Jamsonn 'ostentando' nas redes sociais: