Jovem que teve perna dilacerada em acidente está na Santa Casa

Antônio Torquato de Souza Neto, de 24 anos, que sofreu um acidente e teve a perna dilacerada na noite de sexta-feira (22) em Coxim – a 242 km de Campo Grande, já está na Santa Casa e aguarda por cirurgia.

Conforme o Edição News, na noite do acidente o jovem conduzia um moto uma Honda/Titan, ele colidiu em uma caçamba de entulho que estava estacionada á beira da rua Antônio Santos Mourão. Na colisão Neto teve a perna dilacerada.

O Corpo de Bombeiros socorreu o jovem que veio à Campo Grande no sistema vaga zero. No sábado Souza já estava no centro Ortopédico da Santa Casa onde esperava por cirurgia.