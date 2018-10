Uma jovem de Guia Lopes da Laguna está desaparecida desde sábado (29) em Campo Grande, preocupando familiares e amigos, que até o momento, não possuem nenhuma informação sobre paradeiro dela.

Rone da Silva, de 23 anos, é amigo de infância da jovem desaparecida, Stefanny Lopes Caetano, de 18 anos. Rone contou ao JD1 Notícias que Stefanny saiu para uma festa, e depois não conseguiu mais falar com ela.

“No sábado eu estava falando com ela. Cheguei do serviço depois de meio-dia e passei o dia com ela. Ai, ela disse pra mim que ia sair, mas não falou para onde ia. Só disse que ia a uma festa. Daí ela saiu e eu fiquei em casa. Mas, eu estava falando com ela pelo WhatsApp até umas 21h50. Depois ela sumiu. Eu ligava e só caia na caixa postal”, contou.

O rapaz também informou que Stefanny saiu com um homem que ele não conhecia e que o último contato dela foi com uma amiga, já na madrugada de domingo. “Ela saiu com um rapaz de moto que não conheço. Ainda ela ficou falando com uma amiga, se eu não me engano, chama Maira, até 01h20. Depois não falou mais com ninguém”, afirmou.

Rone disse ainda ao JD1 que em nenhum momento brigou com a jovem, que a relação entre os dois era bem tranquila e que já tiveram um caso amoroso. Ele registrou boletim de ocorrência nesta quarta-feira (3) e aguarda informações sobre onde ela possa estar.

Rosangela Lopes, mãe da desaparecida, que mora em Guia Lopes da Laguna, está a caminho da capital para acompanhar as buscas pela jovem.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Stefanny, a família disponibilizou dois números para o contato: (67) 9.9834-8093 (Rone) e o (67) 9.9854-3377 (Rosangela).