Jovem sai de casa para ir à escola e desaparece

A adolescente, Eduarda Nogueira de Souza, 16 anos, saiu para ir à escola e não voltou mais para casa. O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (22) no bairro Novo Século, próximo das Moreninhas - região sul de Campo Grande.

De acordo com o irmão, Gustavo Nogueira, 20, a menina saiu de casa para ir à escola, por volta das 6h da manhã de ontem, apenas com o material escolar, foi a última vez que seus familiares a viram. Ele disse ainda que a jovem já desapareceu outras vezes quando brigava com sua mãe, mas voltava sempre no mesmo dia.

“Ela já saiu de casa, mas nunca ficou longe por tanto tempo. Ligamos na escola, ontem mesmo, e lá nos informaram que minha irmã não compareceu”, disse Gustavo. “Ela saiu apenas com a roupa do corpo, calça jeans, sapatilha, uniforme verde da escola, casaco branco e uma mochila vermelha e seus materiais escolares”, descreveu.

A jovem estuda no bairro onde mora, Escola Estadual Izaura Higa. Segundo Gustavo, a menina não tem namorado, mas que em um perfil do Facebook de um jovem, conhecido de Eduarda, ele dizia que iria se casar com a garota. “Nós ligamos para este menino, mas ele não nos atendeu. Pensamos que talvez ele soubesse de algo, já que postou que queria casar com minha irmã”, revelou.

A família fez o boletim de ocorrência, mas até agora a garota não foi encontrada. Caso alguém tenha alguma pista que leve ao paradeiro da jovem, pode entrar em contato com a polícia pelo 190 ou ligue no (67) 99247 8120.