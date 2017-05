Jovem sofre atentado e estado de saúde é grave

Renan de Souza, 21, foi ferido a tiros na manhã do último domingo (7) quando estava na frente de casa em Dourados – a 228 km de Campo Grande. De acordo com o Dourados News, o jovem estava acompanhado de sua irmã no momento do atentado.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela mãe de Souza, dois homens passaram em frente a sua residência em uma moto, sendo que o carona sacou a arma e atirou contra Renan. O jovem foi ferido no rosto e em uma das coxas.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e levado ao Hospital da Vida. O estado de saúde de Renan é considerado grave, os criminosos fugiram e não foram encontrados pela polícia.