Jovem supera desafios, abre barbearia e promete surpreender clientes da Capital

Avaliado pela clientela de barbearias de Campo Grande como um dos melhores profissionais do ramo, o jovem barbeiro, Kelvis Jara, une sua experiência de cinco anos com o desejo de inovar para inaugurar seu próprio negócio.

O jovem que começou como barbeiro e agora se torna empresário, abrirá sua primeira loja em parceria com o empresário Guilherme Porto, no próximo dia 7 de dezembro e contou ao JD1 Notícias, um pouco da sua história e expectativa diante do novo desafio.

Desde os 12 anos Kelvis trabalhou em construção civil, se formou em técnico em edificações e estava terminado o curso de arquitetura quando decidiu ser barbeiro.

No 7º semestre do curso, o jovem empreendedor lembra quando foi chamado para visitar a barbearia de um amigo. “Foi em 2012, fui na barbearia do meu amigo e me apaixonei pela profissão”, relatou Kelvis.

Para se especializar, ele começou um curso que durou seis meses e trabalhou no salão do amigo até ir para Curitiba onde fez outro curso para se aperfeiçoar na profissão. “Vendi meu carro, larguei minha vida aqui em Campo Grande para fazer esse curso”, lembrou.

No mesmo ano, o jovem foi chamado para votar a Campo Grande e trabalhar em uma barbearia. Kelvis aceitou o convite e voltou, nesse período onde trabalhou no referido salão, Kelvis conquistou muitos clientes.

Muito empolgado pelo novo momento na vida, o barbeiro disputado pelos clientes lembra que não foi fácil chegar onde chegou. “Há muitos que se aventuram, ser barbeiro virou modinha, mas eu fui atrás, não foi fácil ter que largar mão de muita coisa para se dedicar ao que gosto de fazer e, hoje, estou colhendo o que plantei”, afirmou.

A nova loja do disputado barbeiro fica na Via Morena e está recebendo os toques finais para o dia da inauguração. Com estilo rústico a loja conta com lounge bar e mesa de sinuca na parte superior, a obra tem é assinada pelo arquiteto Fernando Panissa. “Quero trazer um novo conceito de barbearia”, comemorou.

O jovem empreendedor ainda adiantou que uma segunda loja está a caminho. “Estou preparando já para abrir a segunda unidade da Kelvis Jara Barbearia”, disse.

Conheça o projeto da loja:

(Fachada)

(Lounge bar e escada de acesso ao piso superior)

(Espaço para atendimento de barbearia e piso superior)

Serviço:

Inauguração da Kelvis Jara Barbearia

Data: 07 de dezembro de 2017

Horário: a partir das 15 horas

Endereço: Avenida Fábio Zahran (Via Morena), 2859 – Bairro Jardim América