Naelton Nobre da Cruz, de 22 anos, foi preso nesta terça-feira (29), suspeito de roubar a pizzaria no bairro Terra Roxa, localizado no município de Dourados. O crime aconteceu na madrugada de hoje.

Segundo o Dourados News, o rapaz foi identificado por uma das vítimas. Ele teria invadido o estabelecimento comercial e, armado com uma faca, anunciou o crime. Naelton fugiu levando cerca de dois mil reais.

De acordo com o site de notícias, Naelton foi flagrado pela polícia durante as investigações e preso. Contudo, ainda não há muitos detalhes a respeito do local de prisão de onde ele estaria.