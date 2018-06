Jovem tenta agride esposa com pedaço de madeira

Uma mulher de 18 anos foi agredida com um pedaço de madeira na tarde desta segunda-feira (4), pelo próprio marido, na Vila Verde, em Três Lagoas.

De acordo com boletim de ocorrência, João Fernando da Silva, 19 anos, chegou em casa bêbado e sem motivo algum começou a agredir a esposa, Fabiana de Oliveira Pedro. Não satisfeito com as agressões, o autor pegou um pedaço de madeira acertando a mulher. João também teria dito que mataria a esposa.

Familiares da jovem ajudaram a defendê-la durante a briga. O agressor ameaçou-os dizendo que voltaria armado para matar a família e fugiu.

A Polícia Militar realizou buscas na região para encontrar João Fernando mas não o encontrou. A vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento Comunitário (Depac), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).