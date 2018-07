Jovem tenta apartar briga do irmão e acaba esfaqueado

Um casal foi esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (2), após uma discussão familiar no residencial Mário Covas, em Campo Grande.

Ivan Luiz de Almeida Cunha, 21 anos, estava em casa com a esposa, alguns amigos e irmãos e em certo momento seu irmão mais novo, Felipe Ferreira de Almeida Neto, 18 anos, se desentendeu com um colega e começaram a se agredir.

Com o intuito de apartar a briga, Ivan interveio na discussão, mas Felipe pegou uma faca e esfaqueou o irmão no ombro. A esposa de Ivan também foi atingida pela faca na coxa. Felipe fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas até a Santa Casa.

Policiais militares entraram em contato com o casal que não quis representar contra o autor. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.