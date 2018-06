Jovem tenta arrombar janela de escola e é flagrado por vigia

Uma escola foi invadida por um homem de 25 anos, na noite desta segunda-feira (25), no Jardim do Lago, em Aparecida do Taboado.

A Polícia Militar foi acionada devido ao disparo do alarme da Escola Municipal Jesus José de Souza, após funcionário que monitorava o local sair para fora, ver Juveni Silva Santos, pulando a cerca para fora da escola, fugindo em seguida.

Os policiais encontraram Juveni em uma avenida com as mesmas roupas descritas pelo funcionário, ao ser abordado ele confirmou ter entrado na escola e afirmou dizendo desnorteado "entrei para urinar e fazer asfalto, pois Deus queria que ele ajudasse a acabar com os acidentes nas rodovias".

Na escola nada foi furtado, sendo que apenas a janela da cozinha havia sido forçada. O autor foi conduzido a delegacia, assinou o termo de compromisso e foi liberado.

O caso foi registrado como violação de domícilio.