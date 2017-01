Jovem tenta matar ex-padrasto a tiros

Sidney de Souza Jeronimo de 22 anos tentou matar seu ex- padrasto José Benedito Nunes de Oliveira, 41 anos. O crime aconteceu em Brasilândia, distante 382 Km da Capital, e segundo informações do boletim de ocorrência a briga aconteceu por causa de uma suposta casa construída por José Benedito e a mãe de Sidney.

De acordo com as informações policiais, Sidney estava acompanhado do amigo Micael Henrique Cavalek Moura, 19 anos, que seria o dono do revólver usado para atirar contra a casa da vítima. Os tiros atingiram somente o portão da casa de José Benedito.

Vitima e testemunhas informaram que o motivo de Sidney tentar ceifar a vida da vítima seria em decorrência da venda de um imóvel construído por Jose junto a mãe de Sidney quando eram casados e que gerou desentendimentos há muito tempo.