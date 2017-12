Jovem tenta matar padrasto a facadas

Na noite de quarta-feira (27) uma jovem, identificada como Rikelly Carla da Silva Donato (20), foi presa por tentar matar o padrasto a facadas depois que ele a repreendeu sobre um relacionamento não autorizado pela família.

De acordo com o boletim de ocorrência uma Guarnição da Policia Militar foi acionada para comparecer à casa da família depois que a jovem agrediu o padrasto, Sergio Matias Da Silva (40), com golpes de faca.

Na casa os policiais encontraram Sergio caído no chão sobre uma poça de sangue foi solicitado então o auxilio do Resgate do Corpo de Bombeiro. Sergio foi encaminhado para o Pronto Socorro, onde foi atendido, mas teve que ser transferido para Unidade de Saúde em Três Lagoas devido à gravidade dos ferimentos.

Os PMs foram informados pela testemunha Elessandra da Silva Donato, que é mãe da jovem, que ela e o esposo chegaram em casa após ter saído da igreja por volta das 22h e que Rikelly não se encontrava em casa. Então ela e Sergio, saíram ao seu encontro, e a encontraram próximo à residência.

Em casa a mãe repreendeu Rikelly por conta do seu relacionamento com um jovem de nome Luiz Roberto, a qual ela não concorda. Durante a discussão Sergio se dirigiu a Rikelly, e foi xingado e agredido com a faca. A testemunha socorreu a vítima, mas Rikelly ainda desferiu outros golpes enquanto Sergio encontrava-se impossibilitado de se defender.

Na Delegacia, Rikelli confirmou o fato ocorrido e disse que não se aguentou de nervosismo devido os xingamentos que Sergio desferiu em ser desfavor. A mãe da jovem relata que mora de parede vizinha de Rikelli e escutou a menina dizer que comprou o canivete com a intenção de matar seu padrasto Sergio.

O caso foi registrado na DP de Bataguassu como homicídio na forma tentada.