Jovem tenta tirar fotos com tubarões e é atacada

A modelo americana Katarina Zarutskie, 19 anos, foi atacada por um tubarão enquanto posava para fotos nas Bahamas. A jovem estava viajando com a família do namorado, que registrou o momento no qual ela teve o braço mordido pelo animal.

De acordo com o Estadão, a jovem estava boiando nas águas cristalinas onde os tubarões nadavam, quando um dos animais se aproximou. "Ele pegou meu punho com a boca e eu pude sentir seus dentes afundando no meu braço. Eu fui puxada para o fundo por alguns segundos e então puxei meu braço da boca dele o mais rápido que pude", contou a modelo.

Apesar do susto, Katarina conseguiu se soltar e saiu da água com o braço para cima, para evitar que o sangue se espalhasse no mar e os outros tubarões também a atacassem.

"Naquele momento, o corpo fica com tanta adrenalina que eu só queria sair dali, mas eu fiquei extremamente calma", disse. "Eu acho que se alguém ao redor tivesse gritado ou se agitado, a situação teria sido completamente diferente", revelou a jovem.

Katarina precisou levar alguns pontos no local da ferida e tomar antibióticos. Fragmentos de dentes do tubarão ficaram no machucado, que vai deixar cicatriz.

Imagens: Reprodução/G1