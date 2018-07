Jovem tira a própria vida e choca Maracaju

Paulina Breure Christianini, 25 anos, filha do empresário do ramo de agropecuária, Mauro Christianini, foi encontrada morta nesta terça-feira (17), na residência onde morava, em Maracaju.

De acordo com informações da polícia civil, um jardineiro que presta serviços para a família chegou na casa pela manhã e se deparou com a jovem pendurada na varanda, já sem vida. Foi ele quem chamou a polícia e os bombeiros.

O jardineiro relatou que possui a chave da residência, e sempre entrava na casa fazer limpeza no jardim. Ainda de acordo com a polícia, três metros de fio elétrico foram usados para o enforcamento. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio. O caso está sendo investigado.

A notícia chocou os moradores da cidade, que usaram as redes sociais para lamentar a morte da filha do empresário conhecido popularmente como “Maurão da Boa Vista”.

Uma das tias de Paulina publicou um texto em homenagem a sobrinha. “Te desejo o mais lindo jardim do céu, onde só cabe alegria e amor, onde a dor e a tristeza não entram. Que Deus te dê aquele abraço que eu não pude dar... pra sempre será minha querida”, escreveu na publicação com a foto da jovem.