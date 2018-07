Na noite desta segunda-feira (16), uma jovem tomou veneno de rato, dando um susto nos familiares, no bairro Vitória, em Ivinhema.

Segundo o site Ivinoticias, a jovem de 19 anos, tomou veneno de rato em sua casa, foi encontrada pela mãe, que acionou os bombeiros para socorrer a filha.



Os soldados do Corpo de Bombeiros estiveram no local e encaminharam a vítima para o Hospital Municipal inconsciente, mas segundo informações no local, a jovem não corre risco de morte.