Jovens aproveitam partida de futebol para fugir da Unei

Na tarde desta sexta-feira (29), adolescentes com 16 e 17 anos de idade fugiram da Unidade Educacional de Internação (Unei), de Três Lagoas.

Segundo informações do JP News, ao menos três menores aproveitaram um jogo futebol para pular o muro da unidade.

Os agentes confirmaram a fuga, ocorrida durante partida de futebol no complexo. Eles estavam com uniformes de internos e escalaram o muro. Do lado de fora, fugiram para a mata que cerca a unidade.

A Polícia Civil informou que não recebeu nenhum comunicado sobre a fuga dos adolescentes, mas tem conhecimento. O caso foi encaminhado para a Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS).