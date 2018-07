As aulas estão previstas para começar no dia 13 de agosto, em Campo Grande

Os jovens entre 15 e 29 anos de idade podem se inscrever nos cursos voltados para vendas de produtos agropecuários e pets shops, em Campo Grande. A oficina começa no dia 13 de agosto, na sede da Unicam Ensino Profissional, localizado na região central da capital. O evento está sendo promovido pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), da prefeitura municipal.

Os cursos abrangem aulas práticas e teóricas e tem duração de uma semana, permitindo que os estudantes possam receber as principais informações de cada área. Com o avanço das mídias sociais e a velocidade das novidades que cada uma apresenta, o curso visa demonstrar as ferramentas das principais redes sociais e como extrair o melhor proveito de cada uma.

Já a qualificação dos jovens para trabalhar na área agropecuária e de pet shop foi desenvolvida a partir de uma pesquisa de campo realizada pela instituição de ensino tendo como objetivo conhecer a demanda do mercado campo-grandense.

O aprendizado específico demonstra o quanto o mercado de trabalho está carente de pessoas qualificadas para que possam movimentar a economia. “O jovem precisa manter um ritmo de estudo para se aperfeiçoar no mercado de trabalho. E muitos deles só precisar de uma chance para abrir seu próprio negócio. Esse empurrão vem mais fácil quando se tem conhecimento”, disse o subsecretário da Subjuv, Maicon Nogueira.

Serviços: As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3314.3577.