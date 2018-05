As gêmeas Vânia Nogueira da Silva e Vanessa Nogueira da Silva, de 23 anos, e Lady Natiely Teixeira de Carvalho, de 19 anos, posaram algemadas para foto ao serem detidas em Pedra Preta, localizada no Estado de Mato Grosso. Elas foram presas na última quinta-feira (10).

De acordo com VGNews, as criminosas comandavam uma “boca de fumo”, na cidade. Duranre a prisão, os foram apreendidos papelotes de cocaína, uma quantia do entorpecente em pó e 48 gramas de pasta base de cocaína.

Segundo o site, as prisões ocorreram durante rondas perto da casa usada por elas. Conforme a polícia, denúncias já haviam apontado a existência do comércio de drogas no local.

O flagrante ocorreu no momento em um usuário saía da casa com porções de drogas. Ao ser questionado, ele afirmou que comprou a droga com as três.

Ainda de acordo com o site de notícias, ao ser abordada, uma das donas da casa correu para o banheiro e tentou se livrar do entorpecente jogando a droga no vaso sanitário e dando descarga. Parte do material, entretanto, voltou e foi apreendido.