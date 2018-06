Jovens são detidos durante

Cinco jovens foram detidos na noite desta quinta-feira (31), durante abordagem de Policiais Militares, após denúncia anônima em um evento chamado “Batalha do Rap”, que acontecia em uma praça no final da rua 13 de Maio, em Campo Grande.

Viaturas da Polícia Militar chegaram ao local e foram hostilizadas pelos participantes do evento, com mais de cem jovens. Vários dispersaram e se abrigaram no interior de um supermercado. Os militares se deslocaram para a entrada do estabelecimento e iniciou a abordagem dos jovens, momento em que foi encontrada uma faca, além de menores consumindo bebidas alcoólicas.

Cinco jovens, sendo dois menores, foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento, do Centro.