Jovens são presos após furtarem bateria de carreta

Um rapaz de 20 anos e outro 26 foram presos pela Polícia Militar de Nova Andradina após furtarem duas baterias de carreta. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (5). Os autores foram flagrados durante a ação criminosa.

Os policiais receberam a denúncia de que os jovens estariam furtando as baterias de uma carreta estacionada na rua Jose Gomes. Após ir até o local, os oficiais encontraram os criminosos em uma bicicleta onde carregavam uma bateria.

Cerca de cem metros distantes do local onde foram abordados, os policiais encontraram a outra bateria. Durante a revista pessoal, foram encontrados também uma chave inglesa e um alicate, ferramentas utilizadas para a retirada das baterias da carreta.

Os policiais vistoriaram a carreta e constataram que as baterias haviam sido retiradas e após, fizeram contato com o proprietário do veículo que reconheceu as baterias como de sua propriedade.

Os autores do furto não souberam informar a origem da bicicleta, que também pode ser produto de furto. A dupla foi levada para Delegacia de Polícia da região.