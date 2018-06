Gabriel Ferreira Pena, 18 anos, e Willian Alonso Grilo, 20 anos, foram presos na última segunda-feira (4), após confessarem que estavam arquitetando um roubo a banco. O caso aconteceu no município de Angélica.

De acordo com o Plantão Angélica, o gerente do banco acionou a polícia após perceber que as câmeras do setor de caixa eletrônico da agência estavam viradas para cima. Os oficiais se descolaram ao endereço e encontraram partes de petrechos confeccionado de isopor com linhas de tinta vermelha de caneta deixados pelos autores.

Segundo o site, a polícia viu as imagens capturadas pelo circuito interno do banco e conseguiu identificar Gabriel. Ao se descolarem para a casa do suspeito, os oficiais ainda encontraram Willian e uma adolescente de 16 anos.

Ainda conforme o Plantão Angélica, os autores estavam com diversos objetos, que em tese, seriam utilizados para realização do furto qualificado na agência. Também foram encontradas porções de maconha, uma munição calibre 38 e dinheiro. Questionado sobre os objetos, Gabriel confessou os petrechos seriam para usar durante o roubo que estavam planejando.