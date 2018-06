Jovens são sequestrados e mobiliza polícia

Dois jovens foram sequestrados na fronteira de Ponta Porã com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, e está movimentando a polícia na região.

De acordo com o Porã News, os adolescentes, Raiza Raquel Bogado Benítez, 18 anos e Ricardo, 15 anos, foram sequestrados na tarde de quarta feira (27), de sua residência situada em um bairro de Pedro Juan Caballero. Os sequestradores chegaram e, após arrombar a porta da casa, levaram as duas vítimas. A mãe de uma delas alegou que os dois jovens teriam sido levados a força da residência.

No local, agentes da Divisão de Homicídios da Policia Nacional e da Policia Técnica encontraram várias pisadas de botas.

Ainda de acordo com informações do Porã News, Raiza chegou a realizar uma ligação telefônica após sequestrada, dizendo que estavam próximo a um posto de combustível, cerca de dois quilômetros da divisa com a cidade de Ponta Porã. Em seguida, a ligação teria caído e desde então, não se tem informações do paradeiro das duas vítimas.

A suspeita é de que a jovem Raiza teria mantido uma discussão com uma mulher durante o final de semana, em uma festa no bairro. Os investigadores procuram por pistas que identifiquem a mulher e os autores do sequestro.

Na manhã desta quinta-feira (28), foram realizados vários controles policiais nas ruas e avenidas próximas a fronteira com o Brasil.