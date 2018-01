Jovens tentam sair de casa noturna sem pagar a conta de R$ 1,7 mil

Um deles entrou com falso nome, pois já tinha dívida de R1,4 mil na casa

Dois jovens, um de 21 anos e outro de 29, foram detidos após consumirem R$ 1.753,40 em uma casa noturna de Campo Grande na noite de domingo (7), e na hora de pagar, alegaram não ter dinheiro.

De acordo com o registro policial, um dos rapazes propôs deixar um aparelho celular afirmando que pegaria depois que pagasse o débito, porém, o gerente da casa tomou conhecimento do extravio de um celular dentro da casa de shows, minutos depois, apareceu a dona do aparelho extraviado e era o que o rapaz queria deixar empenhorado.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro, chegando na delegacia, o gerente soube o verdadeiro nome de um dos rapazes e, no nome dele, havia um débito no valor de R$ 1,400 em consumação.

Para entrar na noite de ontem, ele se identificou como Edil Vicente Pereira, falso nome. Não há informações se eles foram liberados, o caso foi registrado como achado de coisas e outras fraudes.