A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) passa a ser 100% Digital nesta quinta-feira (1º). A partir de agora os serviços oferecidos pelo órgão passam a ser realizados somente online, facilitando o acesso para contadores e empresários de todo o Estado, do Brasil e estrangeiros.

O processo de inovação e modernização das atividades do órgão foi desenvolvido e implantado gradualmente desde 2015 e contou, ainda, com o intercâmbio com as Juntas Comerciais de outros estados, além do diálogo com contabilistas, empresários e demais clientes do órgão.

“Há quatro anos trabalhamos efetivamente para chegar nessa data, dando um passo por vez e nos preocupando diariamente com todas as partes envolvidas nesse processo, principalmente contadores e empresários”, afirmou o diretor-presidente da Jucems, Augusto César de Castro, aos funcionários da Junta na manhã de hoje (31) – último dia antes da migração para o sistema 100% digital.

O governador Reinaldo Azambuja lembra que a Jucems Digital é mais uma entrega prevista nos contratos de gestão. “Com o sistema online queremos ganhar tempo e acabar com a necessidade do ir e vir do empresário, encurtando caminhos e facilitando o acesso da população”, disse no lançamento do sistema, em fevereiro deste ano.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, da Semagro, que também preside o Conselho Administrativo da Junta Comercial, a Jucems Digital integra um grande projeto de simplificação, com uma base tecnológica extremamente complexa, mas que resulta em eficiência, clareza e facilidade em relação àquilo que é o papel da Junta. “Proporciona ainda uma integração efetiva com os órgãos municipais, estaduais e federais que emitem inscrições, alvarás e licenciamentos”.