Neste dia 8 de março, Dia da Mulher, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul está mais uma vez mobilizado contra toda forma de violência doméstica e familiar e empenhado na proteção e garantia dos direitos da mulher. Estão sendo desenvolvidas ações dentro da 7ª edição da campanha “Justiça pela Paz em Casa”, idealizada pela presidente do STF e do CNJ, Ministra Cármen Lúcia, e que ocorre na semana de 6 a 10 de março. Inserida na mobilização nacional, o TJMS também lançou na segunda-feira (6) a campanha “Mulher Brasileira”, uma iniciativa com diversas ações que serão desenvolvidas de forma permanente, durante o ano.

O desafio está posto: acabar com toda forma de violência contra a mulher. Por isso, o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, conclamou todo o Poder Judiciário, instituições e a sociedade para propagar a cultura da paz dentro de casa e conta com a participação de toda a sociedade para mudar esta triste realidade que vitima mulheres todos os dias.

A programação começou na segunda-feira (6) com o 1º Colóquio sobre Gênero, que faz parte da campanha “Mulher Brasileira”, inserida na mobilização “Justiça pela Paz em Casa”, e realizado no Cijus. Com grande participação da sociedade, o encontro discutiu a questão de gênero e como a violência é cometida. Também nesta segunda-feira a comarca de Corumbá realizou uma blitz educativa para entregar cartilhas com informações sobre as formas de violência doméstica e como combatê-la.

Mais ações estão sendo planejadas, como apresentações teatrais que ocorrerão nas localidades a serem atendidas pela Carreta da Justiça, que também farão atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica destes locais, com orientações e concessões de medidas protetivas. Estão previstas apresentações de teatro nos distritos de Rochedinho e Anhanduí, nos dias 4 e 11 de abril, respectivamente, e também na capital, em locais de grande fluxo de pessoas, tudo com linguagem simples e de fácil compreensão.

A programação continua. No dia 28 de abril será a vez da Caminhada da Mulher Brasileira, dentro do programa Justiça pela Paz em Casa. O evento, realizado em parceria com diversas órgãos públicos e entidades, será uma forma de conclamar toda a sociedade no enfrentamento à impunidade e à violência contra a mulher. Na primeira edição cerca de mil pessoas participaram.

Outra ação de grande impacto é o projeto Mãos emPENHAdas Contra a Violência, inédito no país, que pretende tornar os profissionais da beleza multiplicadores de informações sobre todas as formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Os estabelecimentos terão um Selo de Parceria para identificar a participação na campanha e a iniciativa terá a parceria de salões de beleza de Campo Grande, sendo capacitadas as profissionais que atuam nestes estabelecimentos para identificar a violência doméstica e orientar as vítimas, promovendo um espaço de escuta, reflexão e empoderamento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, a partir do conhecimento do próprio corpo e das diversas expressões de vivências de sua sexualidade.

Em Mato Grosso do Sul, as ações do Poder Judiciário são desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que tem como coordenadora a juíza Jacqueline Machado, titular da primeira Vara de Medidas Protetivas no Brasil (3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Campo Grande), que funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira.

Neste dia em que se celebra a importância da Mulher todos estão engajados em sua proteção.