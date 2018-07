Judiciário decreta luto e não terá expediente nesta quarta-feira

Foi decretado nesta quarta-feira (4), luto oficial em todo o estado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Divoncir Schreiner Maran, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, em razão do falecimento do desembargador Romero Osme Dias Lopes, ocorrido na noite desta terça-feira (3).

O magistrado lutava contra o câncer, mas devido a complicações causadas pela doença, não resistiu e acabou morrendo. Romero deixou quatro filhos e a esposa Cristina Dias Lopes.

O velório está acontecendo no Tribunal de Justiça. O sepultamento será no cemitério Jardim das Palmeiras, próximo da UCDB, às 16 horas.