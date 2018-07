Judiciário fará leilão de carros, equipamentos elétricos e hidráulicos

Está publicado no Diário da Justiça desta terça-feira (10), o edital de leilão público de venda de veículos e bens inservíveis do Poder Judiciário de MS, pelo critério de maior valor. Estão disponíveis 22 lotes entre carros e equipamentos elétricos e hidráulicos.

O leilão está previsto para o dia 31 de julho de 2018, a partir das 13h30, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia - Seção Mato Grosso do Sul (ABO/MS), localizado na Rua da Liberdade, 836, no Jardim Monte Líbano, em Campo Grande.

Podem se habilitar a dar lances pessoas físicas e jurídicas, que devem apresentar a documentação necessária, conforme o edital, caso apresentem o maior valor pelo lote do leilão.

Os bens estão disponíveis para visitação nos seguintes locais:

Lotes 01 a 16: no prédio da Casa de Leilões, localizado na rua Jaboatão, 271, no Jardim das Reginas, em Campo Grande, nos dias 26 e 27 de julho, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas.

Lotes 17, 20 (parcial) e 21: no prédio do depósito geral do Poder Judiciário, situado na rua Leão Neto do Carmo, 2.020, Lote nº 9 / Quadra 36, no Jardim Veraneio, em Campo Grande, nos dias 26 e 27 de julho, das 13 às 17 horas.

Lotes 18, 19, 20 (parcial) e 22: no prédio do Centro Integrado de Justiça (CIJUS), localizado na rua 7 de Setembro, 174, no centro de Campo Grande, nos dias 26 e 27 de julho, das 13 às 17 horas.

A visitação servirá exclusivamente para avaliação visual dos lotes, sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e/ou retirada de peças.

Todos os detalhes deste leilão de bens estão no edital e no anexo I do edital, disponível no Diário da Justiça e no link http://www.tjms.jus.br/licitacoes/.