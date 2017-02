Judiciário promove leilão de mais de 100 carros apreendidos

Está publicado no Diário da Justiça desta quarta-feira (22) o edital de leilão eletrônico de mais de 100 veículos apreendidos que estão em pátios administrados pelo poder público. Os lotes deste leilão são compostos de veículos automotores, macacos hidráulicos e painéis de motocicletas.

Entre os veículos, há aqueles cuja destinação é de utilização normal, podendo voltar a circular nas ruas; há os destinados a aproveitamento tão somente das peças, bem como os considerados como sucatas inservíveis, tendo como fim apenas processo de prensagem e peso dos materiais que os compõem.

A localização de cada lote, bem como suas imagens respectivas, estão disponibilizadas no portal digital www.vialeiloes.com.br, por meio do qual deverão ser dados todos os lances que são divulgados on-line imediatamente, garantindo-se, assim, a preservação do tempo real das ofertas. Para que haja a arrematação, o lote deverá permanecer por três minutos do último lance, sem receber uma nova oferta.

Embora seja possível a análise dos lotes via internet, a visitação, para avaliação somente visual dos lotes, vez que estão proibidos manuseio, experimentação e/ou retirada de peças, poderá, igualmente, ser feita, e ocorrerá nos dias úteis do período de 6 a 08 de março, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas (horário de Brasília).

O arrematante, após homologado seu lance, terá o prazo de 48 horas para efetivar o pagamento, podendo comprová-lo, inclusive, por meio do aplicativo de comunicação “Whatsapp”.

Nos próximos dias será publicado edital do segundo leilão de objetos apreendidos e armazenados no depósito do Fórum de Campo Grande e daqueles solicitados por delegados de polícia que estão apreendidos em suas delegacias. O procedimento, a cargo da empresa “Casa de Leilões”, ainda está em fase de levantamento de bens e montagem dos lotes.