Judiciário publica edital de leilão de 83 veículos apreendidos

Está publicado no Diário da Justiça desta segunda-feira (13) o Edital n° 002/17 do leilão eletrônico de 83 veículos apreendidos que começou hoje, às 9 horas, e se estenderá até o dia 29 de março, às 17 horas. O leilão foi autorizado pelo juiz Fernando Paes de Campos, presidente da Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais e juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Fazem parte do leilão veículos que podem voltar a circular com direito a documentação, além de outros que não têm documentos e podem ser aproveitados como sucatas. Como não caberá qualquer reclamação posterior dos bens arrematados é essencial a visitação para vistoria visual de suas condições e essas poderão ser feitas de 20 a 24 de março, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, nos pátios onde os bens estão apreendidos.

Para participar, os interessados devem acessar o endereço www.vialeiloes.com.br até as 13 horas do dia do encerramento para realizar seu cadastro para que receba a orientação quanto aos documentos exigidos.

Os lances também deverão ser feitos pelo portal, os quais serão divulgados on-line imediatamente, garantindo-se, assim, a preservação do tempo real das ofertas. Para que haja a arrematação o lote deve permanecer por três minutos do último lance, sem receber nova oferta.

O comprador deverá realizar o pagamento das obrigações no prazo de 48 horas contadas do primeiro dia útil subsequente ao encerramento do certame.

As informações a respeito dos lotes colocados a venda como, por exemplo, a descrição do veículo, o lance mínimo e os eventuais débitos, estão no edital, o qual também deverá ser consultado para obtenção de outros esclarecimentos sobre os procedimentos para a participação no leilão.