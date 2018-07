Depois do falecimento do Desembargador Romero Osme Dias Lopes, uma vaga para desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) passou a estar em aberto. E de acordo com os critérios do judiciário, a vacância será preenchida por antiguidade na entrância especial.

Por conta disso, o próximo juiz a ser nomeado desembargador será Jonas Hass Silva Junior, da 5ª Vara de Ofício Cível da comarca de Dourados.

Jonas Hass é juiz de entrância especial e exerce o cargo há 17 anos e já está na magistratura há 29 anos, e se for obedecido o critério de antiguidade, ele será o próximo juiz a tomar posse como desembargador do judiciário sul-mato-grossense.

O fato, porém talvez não aconteça logo. Fonte da magistratura afiançou ao JD1, que inicialmente um juiz deve substituir Romero interinamente, e a nomeação definitiva viria depois.